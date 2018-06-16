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الحوثيون يصفون زيارة المبعوث الأممى لليمن بـ "الفاشلة"

السبت، 16 يونيو 2018 02:40 م
الحوثيون يصفون زيارة المبعوث الأممى لليمن بـ "الفاشلة" المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن غريفيث
كتبت إيمان حنا
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شن مسئولون فى ميليشيات الحوثى الإيرانية، هجوما على مبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، الذى وصل اليوم صنعاء، ووصفوا زياته بأنها "فاشلة"، الأمر الذى من شأنه عرقلة الحلول السلمية، ما يؤكد على استمرار تعنت المتمردين.

 

يهدف غريفيث فى هذه الزيارة إلى إقناع المتمردين الحوثيين فى الحديدة، بتسليم المدينة للحكومة الشرعية اليمنية، وتجنيب المدنيين المعاناة، التى يعيشونها منذ سيطرة الانقلابيين عليها عام 2014.

 

واستبق المتحدث باسم المتمردين الحوثيين، محمد عبد السلام، وصول غريفيث بإطلاق تصريحات تؤكد تعنتهم، فقد قال فى تحد للإرادة الدولية "إن الزيارة محكوم عليها بالفشل المحتوم".

 

ويرفض المتمردون الحوثيون المطالب المتكررة للخروج من الحديدة وتسليم ميناءها، الأمر الذى من شأنه أن يعمق معاناة المدنيين، الذين يتلقون كافة المساعدات عبر ميناء المدينة الاستراتيجى.

 

وكان التحالف العربى قد أطلق عملية عسكرية وإنسانية واسعة لتحرير المدينة وميناءها لتجفيف منابع تمويل الحوثيين، عبر منعهم من المتاجرة بغذاء ودواء اليمنيين في السوق السوداء لدعم مجهودهم الحربي.

 

ويواصل التحالف العربى نهج "الحزم والأمل"، الذى طبقه خلال العمليات السابقة، والمتمثل بتحرير المحافظات من السطوة العسكرية لميليشيات إيران، من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى هذه المناطق وتقديم الدعم الإنسانى للأهالى.


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