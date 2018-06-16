اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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تعرف على ما تتحمله الدولة لدعم لتر البنزين 92 بعد تحريك أسعار الوقود

التعريفة الجديدة للتاكسى الأبيض.. فتح العداد 6 جنيهات وساعة الانتظار 16

التعليم تعلن تفاصيل درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة وآلية توزيعها

منتخب مصر يعلن برنامجه اليوم استعدادا لمواجهة روسيا فى المونديال

تعرف على الأسعار الجديدة لتذكرة أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة

الرقابة على الصادرات: 2 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية فى مايو 2018

الإندبندنت: قطر لا يمكنها توفير إقامة لمشجعى ولاعبى كأس العالم 2022

مصدر بالمنتخب: محمد صلاح طلب المشاركة أمام أوروجواى مرتين وكوبر رفض

تعرف على الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين من رفع سعر الأجرة

شاهد.. فرنسا تهزم أستراليا 2 - 1 فى كأس العالم



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