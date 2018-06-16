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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 16 يونيو 2018 11:06 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت منتخب مصر
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

 

1

تعرف على ما تتحمله الدولة لدعم لتر البنزين 92 بعد تحريك أسعار الوقود

 

2

التعريفة الجديدة للتاكسى الأبيض.. فتح العداد 6 جنيهات وساعة الانتظار 16

3

 

التعليم تعلن تفاصيل درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة وآلية توزيعها

4

 

منتخب مصر يعلن برنامجه اليوم استعدادا لمواجهة روسيا فى المونديال

5

تعرف على الأسعار الجديدة لتذكرة أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة

6

 

الرقابة على الصادرات: 2 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية فى مايو 2018

7

 

الإندبندنت: قطر لا يمكنها توفير إقامة لمشجعى ولاعبى كأس العالم 2022

 

8

مصدر بالمنتخب: محمد صلاح طلب المشاركة أمام أوروجواى مرتين وكوبر رفض

 

9

تعرف على الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين من رفع سعر الأجرة

10

 

شاهد.. فرنسا تهزم أستراليا 2 - 1 فى كأس العالم

 

 


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اسعار المواصلات الجديدة

اسعار تذاكر الاتوبيس

ارتفاع اسعار المواصلات

المنتخب الوطنى

كاس العالم

محمد صلاح




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