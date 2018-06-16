اعتقال مطلوبين اثنين أحدهما ينتمى لما يسمى بـ"ولاية كركوك" العراقية

بغداد أ ش أ

أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم السبت، اعتقال مطلوبين اثنين أحدهما ينتمى لما يسمى بـ"ولاية كركوك"، وذلك بتهمة الإرهاب.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إنه ‏من خلال الجهد الاستخبارى وتشكيل فريق عمل تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على متهمين اثنين أحدهما ينتمى إلى ما يسمى بـ"ولاية كركوك كتيبة المقداد ابن الأسود"، وذلك لاتهامهما بالإرهاب، حيث تم إلقاء القبض عليهما فى منطقة ليلان".

‏وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادى، قد أعلن العام الماضى تحرير العراق بالكامل من تنظيم (داعش) الإرهابى.