اتحاد الصناعات يناشد بصرف علاوة اجتماعية استثنائية للعاملين بالقطاع الخاص

كتبت – دانة الحديدى

بادر المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، باتخاذ قرار بصرف علاوة اجتماعية استثنائية لجميع العاملين بالاتحاد وذلك لدعمهم فى مجابهة الزيادات التى أقرتها الحكومة فى شأن أسعار الكهرباء والمحروقات.

كما ناشد السويدى الغرف الصناعية، فى بيان له، بتبنى المبادرة وتشجيع أعضائها من الشركات والمؤسسات على اتخاذ خطوات مماثلة مع مراعاة الظروف الإقتصادية لكل منشأة، على يتم مخاطبة الحكومة فى شأن إعفاء تلك الزيادة من الضرائب لتحقيق الهدف منها.

وشدد على أهمية التكاتف من أجل مساندة الدولة فى هذه المرحلة ومن أجل استكمال مسيرة الإصلاح الإقتصادى الذى بدأتها الدولة، مشيراً إلى مجهودات الحكومة المتزامنة فى اتخاذ التدابير فى توسيع شبكة الحماية الإجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى والمعاشات وغيرها.

وأكد السويدى على جدية القطاع الصناعى فى تحمل كافة مسئولياته للإسهام فى دفع عجلة الإنتاج وخلق مناخ من الاستقرار الاجتماعى.