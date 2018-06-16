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إصابة 4 أشخاص بحروق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز لبائع ماكولات متجول بالبحيرة

السبت، 16 يونيو 2018 11:45 ص
إصابة 4 أشخاص بحروق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز لبائع ماكولات متجول بالبحيرة انفجار اسطوانة غاز - أرشيفية
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أصيب 4 أشخاص بحروق من الدرجات الثلاث متفرقه بالجسم إثر انفجار إسطوانه بوتاجاز بحوزه بائع ماكولات متجول بشارع العمدة بكفر الدوار.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار بإشتعال أسطوانة بوتاجاز بشارع العمده دائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام كل من "م ع ع" 33 سنة بائع متجول ، "ع م ال" 19 سنة عامل، ومقيما قرية معمل القزار مركز كفرالدوار بإعداد وبيع مأكولات على إحدى العربات مستخدمين موقد غاز صغير، حدث تسرب للغاز منه، مما أدى لاشتعال النيران به وانفجاره، نتج عن ذلك إصابة الأول و3 آخرين تصادف تواجدهم بجوار العربة لشراء المأكولات بحروق من الدرجات الثلاث متفرقه بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام للعلاج، والتحفظ على المصاب الأول تحت الحراسة اللازمة، وبسؤال الثانى قرر بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم.

 


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