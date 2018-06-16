أسعار النفط اليوم السبت 16-6-2018 واستقرار خام برنت

أحمد أبو حجر

سجلت أسعار النفط اليوم السبت 16-6-2018 استقرار ملحوظ بعد تراجع أمس الجمعة بأكثر من دولارين عقب أشارة اثنان من أكبر منتجى الخام فى العالم إلى أنهما قد يزيدان الإنتاج فى اجتماع أوبك الأسبوع القادم، بينما تتعرض الصادرات الأمريكية لتهديد من رسوم جمركية صينية على النفط الخام والمنتجات المكررة.





زيادة الإنتاج



والمستثمرون فى النفط متوترون قبل اجتماع أوبك القادم فى فيينا. وزادت السعودية وروسيا بالفعل انتاجهما من الخام بشكل طفيف وأشارتا إلى أنهما مستعدتان لزيادة الإنتاج فى ذلك الاجتماع، وأنهت عقود خام القياس العالمى مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 2.50 دولار، أو 3.29 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 73.44 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط 1.83 دولار، أو 2.74 بالمئة، لتسجل عند التسوية 65.06 دولار للبرميل أمس وفى التعاملات اللاحقة على التسوية واصل الخام الأمريكى التراجع ليهبط 2.25 دولار، أو 3.4 بالمئة، إلى 64.64 دولار للبرميل، وينهى برنت الأسبوع على خسائر تزيد عن 4 بالمئة بينما تراجع الخام الأمريكى 1.7 بالمئة.

سوق النفط





وبعد انتهاء جلسة التداول الرسمية فى سوق النفط، أعلنت الصين عن فرض رسوم جمركية انتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 50 مليار دولار، ردا على سلسلة رسوم أعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت سابق يوم الجمعة.

وتفاجأ بعض المستثمرين لأن قائمة المنتجات الأمريكية المستهدفة التى أعلنتها الصين تشمل النفط الخام ومنتجات أخرى للطاقة ستطبق عليها الرسوم الجمركية فى موعد لاحق.

وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، صدرت الولايات المتحدة فى المتوسط 363 ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى الصين، وهى إلى جانب كندا، أكبر مشتر للخام الأمريكي.