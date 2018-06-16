أسعار العقارات فى البرتغال تسجل أكبر زيادة لها منذ 26 عاما

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سجلت أسعار المنازل فى البرتغال أكبر زيادة لها منذ 26 عاما، فقد أظهرت أحدث الأرقام أن تكلفة شراء منزل زادت بنسبة 14.2% فى غضون عام واحد فقط، وذلك بعد قرابة عقد من الزمن شهدت فيه أسعار العقارات ركودا فى أحسن الأحوال.

ووفقا لمؤشر أسعار المساكن فقد مثلت الزيادة المسجلة خلال الربع الأول من العام الجارى، الأكبر منذ عام 1992، وشهدت المناطق الحضرية أكبر الزيادات فى الأسعار.

وأفادت الأرقام، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية أن هذا الوضع أدى إلى زيادة المخاوف من حدوث ما يسمى "فقاعة عقارية" أخرى، (وهو المصطلح الذى يعنى زيادة غير مبررة فى الأسعار تختلف عن الواقع)، حيث قال البنك المركزى فى البرتغال فى أحد تقاريره الأخيرة "إن بعض علامات التقدير المفرط لأسعار العقارات قد بدأت فى الظهور".

كما طرح البنك توصية بأنه اعتبارا من أول يوليو المقبل، فإنه يجب على البنوك توخى المزيد من الحذر فى إصدار الرهون العقارية والقروض الشخصية.