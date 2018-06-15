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وزير الداخلية الإيطالى: سنقدم اقتراحا لحماية الحدود الخارجية الأوروبية

الجمعة، 15 يونيو 2018 02:43 م
وزير الداخلية الإيطالى: سنقدم اقتراحا لحماية الحدود الخارجية الأوروبية وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى
أ ش أ
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قال وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستقدم اقتراحًا لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى بـ"الرجال والمال".

وقال سالفينى، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "آكى" الإيطالية، "إنه من المقرر أن يطلب رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال لقاء القمة فى باريس الاحترام والتعاون وليس من الفرنسيين حصرا"، ولم يكشف وزير الداخلية الإيطالى عن تفاصيل هذه المبادرة لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية.

كما كان سالفينى قد تحدث فى أعقاب مكالمة هاتفية قبل يومين مع نظيره الألمانى هورست زيهوفر عن محور إيطالى - ألمانى ينشأ استنادا إلى شعار أساسى هو الدفاع عن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى وهذا يعنى الدفاع عن البحر الأبيض المتوسط وبالتالى الدفاع عن الإيطاليين.

 


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