واشنطن: سنتخذ إجراءات حازمة وملائمة ردا على انتهاكات حكومة سوريا

(رويترز)

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانا قالت فيه أن الولايات المتحدة ستتخذ "إجراءات حازمة وملائمة" ردا على انتهاكات الحكومة السورية فى منطقة خفض التصعيد بجنوب غرب البلاد.

وجنوب غرب سوريا الواقع على الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان وأحد من الأجزاء التى لا تزال خارج سيطرة الدولة بعد سبع سنوات من اندلاع الصراع.

واستعادت قوات الرئيس السورى بشار الأسد أجزاء من المنطقة من مقاتلى المعارضة بمساعدة القوة الجوية الروسية، وجماعات تدعمها إيران، وقد تعهد مرارا باستعادة "كل شبر" من الأراضى فى بلاده.