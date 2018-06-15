واشنطن تدعو للإفراج عن المحامية الإيرانية "نسرين سوتودة"

(أ ف ب)

طالبت الولايات المتحدة أمس الخميس إيران بالإفراج الفورى عن المحامية والحقوقية الإيرانية نسرين سوتودة وذلك غداة توقيفها فى طهران لقضاء عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت فى بيان: "ندعو السلطات الإيرانية إلى الإفراج عنها فورا مع مئات آخرين مسجونين حاليا فقط لانهم عبروا عن وجهة نظرهم ورغبتهم فى حياة أفضل".

وأضافت أن واشنطن تشعر بـ"قلق شديد" على مصير المحامية التى نالت جوائز فى الخارج لالتزامها الدفاع عن حقوق الإنسان.

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت سوتودة (55 عاما) الأربعاء ونقلتها إلى سجن ايوين فى شمال طهران حيث يحتجز العديد من المساجين السياسيين.

وكانت سوتودة دافعت مؤخرا عن إيرانيات كثيرات تم توقيفهن بسبب نزعهن الحجاب الذى اصبح ارتداؤه إجباريا فى الأماكن العامة منذ الثورة الإسلامية فى 1979.

وكان زوج المحامية قال إنه تم توقيفها لقضاء عقوبة بالسجن خمس سنوات، وهى عقوبة قالت منظمة العفو الدولية أن الأسرة لم يكن لديها علم بها.