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نيويورك تايمز: استقالة مسئول الاتصالات والسياسات فى فيس بوك

الجمعة، 15 يونيو 2018 12:22 م
نيويورك تايمز: استقالة مسئول الاتصالات والسياسات فى فيس بوك إليوت شراج ومسئولة العمليات شيريل ساندبيرج
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن إليوت شراج مسئول الاتصال والسياسات بشركة فيس بوك، أعلن استقالته بعد 10 سنوات من العمل بعملاق التكنولوجيا الأمريكى.

 

وقالت الصحيفة، بحسب موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، أن فيس بوك فقدت واحد من كبار مسئوليها التنفيذيين، الذى كان موثوق فيه من قبل الرئيس التنفيذى مارك زوكيربيرج.

 

وقال شراج فى بيان استقالته، إنه سيغادر شبكة التواصل الاجتماعى منهيا عقد من العمل فى قطاع السياسة العامة والتسويق والاتصالات فى الشركة.

 

ويشار إلى شراج بإعتباره مهندس الرد عن شركة فيس بوك فى الفضائح الأخيرة التى تعلقت بخصوصية المستخدمين. وبحسب شخص على إطلاع، فإن إليوت شراج كان يناقش خروجه من المؤسسة منذ أشهر.

 


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فيس بوك

وسائل التواصل الاجتماعى

زوكيربيرج

استقالة




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