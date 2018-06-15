video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 11:41 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

نشر مباحث المرور بالمواقف للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة

الجمعة، 15 يونيو 2018 10:30 ص
نشر مباحث المرور بالمواقف للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة حملات مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية بالطرق وتم تزويدها بضباط وأمناء راكبى الدراجات النارية للمرور على تلك الطرق وتزويد الطرق بالضباط والأفراد لمواجهة السرعات، ونشر الرادارات الثابتة والمتحركة وضبط الحركة المرورية من خلال غرفة عمليات الإدارة و متابعة حركة السيارات بكافة الطرق وبمحيط الحدائق و المنتزهات والميادين ودور السينما وشارع الهرم خلال احتفالات عيد الفطر.

 

وتكثف إدارة المرور من تواجد الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب، ونشر مباحث المرور على المواقف للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة وعدم استغلال المواطنين وتهيب الإدارة بالمواطنين الالتزام بقواعد وآداب المرور وتعليمات رجال المرور حفاظا على أرواحهم وحتى يعودوا سالمين.

 

وخصصت إدارة مرور الجيزة عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ بالطرق ومنع الباعة الجائلين بمحيط المنتزهات والكبارى الهامة منعا للزحام المرورى وتنظيم حركة السيارات بالميادين كما سيتم وضع حواجز حديدية لمحيط الكنائس لمنع مرور أى سيارات بمحيط دور العبادة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

احذر .. "ونش المرور" يضر سيارتك فلا تتركها فى مكان الانتظار الخاطئ

اخبار الحوادث

اخبار المرور

مرور الجيزة

اوناش مرورية

عيد الفطر

أخبار مصر




لا تفوتك
حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة