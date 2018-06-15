موجز أخبار 10 مساء.. خط ساخن لوزارة الصحة للإبلاغ عن نقص الأدوية بالعيد

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أعلنت وزارة الصحة والسكان، تخصيص خط ساخن برقم (25354150) لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد حول نقص الأدوية بالصيدليات أو المستشفيات الحكومية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تخصيص خط ساخن برقم (25354150) لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد حول نقص الأدوية بالصيدليات أو المستشفيات الحكومية.

تقدم المنتخب الإسبانى على نظيره البرتغال 3-2 خلال المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب "فيشت الأولمبى"، فى قمة الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 المقامة بروسيا.

أصيب الفنان الشاب ماهر عصام بنزيف حاد فى المخ، منذ قليل، وتم نقله لمستشفى إمبابة العام للكشف عليه، ومعرفة أسباب هذه الأزمة المرضية المفاجئة، وإدخاله العناية المركزة، خاصة بعد دخوله فى غيبوية تامة.

يزين هلال عيد الفطر سماء المنطقة العربية بعد منتصف الليل، ويرصد بسهوله بالعين المجردة باتجاه الأفق الغربى وهى فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافى.

خرجت عجلات إحدى عربات قطار ركاب رقم 988 أثناء دخوله محطة مصر برمسيس للقيام برحلته إلى أسوان، مما أحدث حالة ارتباك فى حركة القطارات الخارجة والداخلة للمحطة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تخصيص خط ساخن برقم (25354150) لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد حول نقص الأدوية بالصيدليات أو المستشفيات الحكومية.

عبرت والدة تريزيجيه عن حزنها للهزيمة غير المستحقة للمنتخب المصرى فى الدقيقة الأخيرة من المباراة، ولكنها أكدت أن القادم أفضل بإذن الله، والجيات أحلى.

قاد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو منتخب بلاده للتقدم 2-1 على نظيره الإسبانى، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب "فيشت الأولمبى"، فى قمة الجولة الأولى من دور المجموعات عن المجموعة الثانية لكأس العالم 2018 المقامة بروسيا.

خسر المنتخب الوطنى فى مباراته الأولى ببطولة كأس العالم أمام الأوروجواى بهدف قاتل فى نهاية الشوط الثانى فى الجولة الأولى من البطولة التى تستضيفها روسيا، لكنه بحسب وصف نواب البرلمان الذين وصفو لاعبو المنتخب الوطنى بالأبطال ورجالا على قدر المسئولية، رغم الهزيمة.