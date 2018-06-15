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منع إجازات الضباط والعاملين بالمطار وإعلان حالة الاستنفار إستعدادا لعيد الفطر

الجمعة، 15 يونيو 2018 12:30 ص
منع إجازات الضباط والعاملين بالمطار وإعلان حالة الاستنفار إستعدادا لعيد الفطر مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى إجازات الضباط والأفراد، كما أعلنت حالة الاستنفار فى كافة الإدارات التابعة استعدادا لعيد الفطر المبارك، كما دفعت بمزيد من الضباط بإدارات الجوازات والبحث الجنائى والمرور والعلاقات العامة لتقديم كافة الخدمات للمسافرين ولضمان عدم تكدس الركاب داخل الصالات ولسهولة انهاء إجراءات السفر والوصول.
 
وقامت سلطات الأمن بالمطار بوضع خطة أمنية محكمة لضبط الإيقاع الأمنى داخل المطار بالاضافة إلى نشر عناصر البحث الجنائي والتامين داخل وخارج الصالات وبساحات الانتظار وعلى طول الطرق المؤدية من وإلى المطار، وتسيير الدوريات الراكبة لرفع الاشغالات والتوجيه وفتح الطرق وتسييرها وتوجيه السيارات نحو أماكن الانتظار المخصصة.
 
وفى السياق ذاته أعلنت سلطات المطار حالة الاستنفار بكافة القطاعات والإدارات العاملة ودفعت بالمزيد من العاملين والمنسقين وفرق العلاقات العامة لتوجيه الركاب وإنهاء إجراءات سفرهم في أقل وقت ممكن، بالإضافة إلى قيام سلطات الحجر الصحي بالدفع بعدد من عامليها وانشرهم بالصالات وأمام بوابات الخروج لفحص الركاب القادمين من الخارج.   
كما قامت الادارة المركزية لجمارك المطار بالدفع بعدد إضافي من مأمورى الجمرك والتفتيش وأخصائيي الفحص بأجهزة الاكسراى للتيسير على الركاب القادمين وإنهاء إجراءات الفحص والتفتيش المتبعة في أقل وقت ضمانة لعدم تكدس الركاب داخل الصالات. 

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