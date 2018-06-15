ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي هاتفيًا بعيد الفطر المبارك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن العاهل البحرينى تقدم بخالص التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنياته لمصر، قيادةً وشعباً، بكل الخير والاستقرار والتقدم.

وأعرب الرئيس خلال الاتصال عن خالص تقديره لملك البحرين على تهنئته الكريمة، داعيًا الله العلى القدير، أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والاسلامية باليُمن والخير والبركات.