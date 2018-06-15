ملك الأردن وولى العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر

عمان أ ش أ

تلقى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، الخميس، برقيات تهنئة من عدد من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة، بمناسبة عيد الفطر السعيد، أعربوا فيها عن أصدق آيات التهنئة والتبريك للملك بهذه المناسبة، سائلين الله العلى القدير أن يعيدها عليه بالخير واليمن والسؤدد، وعلى الشعب الأردنى بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما تلقى الملك عبدالله الثانى برقيات تهنئة بهذه المناسبة من رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس الديوان الملكى الهاشمى، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، وقاضى القضاة، ومفتى عام المملكة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدراء المخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني، وعدد من المسؤولين وممثلى الفعاليات الرسمية والشعبية.

وتلقى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولى العهد، برقيات تهنئة مماثلة، من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، بهذه المناسبة السعيدة.