مقتل عنصر من الحشد الشعبى وإصابة آخر فى هجوم مسلح شمال شرق بعقوبة

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أفاد مصدر محلى عراقى، اليوم الجمعة، بمقتل عنصر فى الحشد الشعبى وإصابة آخر فى هجوم مسلح على مفرزة راجلة شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال المصدر فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "أحد مقاتلى الحشد الشعبى قتل وأصيب آخر بجروح بليغة بهجوم شنه عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى على مفرزة راجلة قرب وادى ثلاب (85كم شمال شرق بعقوبة)"، وأضاف المصدر - الذى فضل عدم الكشف عن اسمه - أن الوضع تحت السيطرة الأمنية، لافتًا إلى بدء عملية تمشيط لملاحقة المسلحين الذين فروا إلى الوديان القريبة.