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الجمعة، 15 يونيو 2018 05:50 م
خالد صلاح
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مقتل امرأة وإصابة 6 آخرين فى هجوم مسلح شمال كركوك العرقية

الجمعة، 15 يونيو 2018 04:56 م
مقتل امرأة وإصابة 6 آخرين فى هجوم مسلح شمال كركوك العرقية قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أصيب ستة أشخاص بينهم ثلاثة عناصر من قوات مكافحة الإرهاب العراقية ولقت امراة مصرعها اليوم الجمعة فى تبادل لإطلاق النار مع مسلحين مجهولين على الطريق الرابط بين مدينتى كركوك وأربيل شمال كركوك .

وقال قائد خطة فرض القانون فى كركوك اللواء الركن معن السعدى - فى تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إن سيارة كانت تقل مسلحين مجهولين على الطريق العام بين كركوك وأربيل ألقت قنبلة يدوية على دورية لمكافحة الارهاب تتولى حماية مقر العمليات ما أدى إلى إصابة ثلاثة من عناصر جهاز مكافحة الارهاب فيما كانت عجلة أخرى تقل مسلحين أخرين أطلقوا عيارات نارية على دوريات الحماية ما أدى إلى مقتل إمرأة وثلاثة مدنيين كانوا يستقلون عجلة تصادف مرورهم والحادث .


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