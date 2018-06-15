مصر للطيران تسير 20 رحلة داخلية فى أول أيام عيد الفطر

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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، 20 رحلة داخلية، إلى كل من الغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وأسوان، ومرسى علم، ومناطق الجذب السياحى، فى أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت مصادر بمصر للطيران، إن الشركة الوطنية، تنقل على متن كل رحلة داخلية من الرحلات الإضافية والمنتظمة المخصصة لأيام عيد الفطر، 70 راكبا على الرحلة الواحدة، وذلك حتى انتهاء أيام العيد.

كانت الشركة الوطنية، أعلنت تسيير 91 رحلة جوية منتظمة وإضافية إلى كل من الغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وأسوان، ومرسى علم، وذلك خلال الفترة من الخميس 14 يونيو الجارى وحتى الإثنين الموافق 18 من الشهر ذاته، ومن المقرر أن تسير مصر للطيران 33 رحلة إلى الغردقة، و29 رحلة إلى شرم الشيخ، بالإضافة إلى 15 رحلة إلى أسوان، و11 رحلة إلى الأقصر، بينما تسير 3 رحلات إلى مرسى علم.