مصرع 3 شباب غرقا فى أول أيام العيد أثناء الاستحمام بنهر النيل بقنا

لقى 3 شباب مصرعهم غرقا بنهر النيل أثناء الاستحمام خلال احتفالات أول أيام عيد الفطر المبارك.

تلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بلاغا يفيد غرق 3 شباب فى نهر النيل أثناء الاستحمام، تم الدفع بسيارات الأسعاف، فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى برئاسة المقدم محمد على، رئيس قسم الإنقاذ النهرى بقنا، من انتشال جثث كل من إسلام عبد القادر 15 سنة ويوسف حسين 16 سنة بعد غرقهما بنهر النيل بقرية دندرة وجثة مصطفى حماد 21 سنة من نهر النيل بقرية الجبيل .

تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.