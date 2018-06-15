مصرع طفل غرقا أول أيام العيد بالمنوفية

لقى طفل مصرعه غرقا بمجرى مائى مار أمام منزله بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية، كما لقى عامل آخر مصرعه غرقا إثر سقوطه من معدية بنهر النيل فرع رشيد بدائرة مركز السادات، وذلك فى أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى الباجور العام جثة الطفل " ع و ع " سن عام ونصف ومقيم دائرة مركز الباجور، وبالانتقال والفحص وسؤال والده أفاد أنه حال لهو نجله سقط بمجرى مائى مار أمام المنزل ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة أسفكسيا الغرق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

كما تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة السادات ببلاغ من " م ا ا ن " مزارع ومقيم دائرة المركز بسقوط نجله " أ "عامل ومقيم بذات الناحية من معدية بنهر النيل فرع رشيد بدائرة المركز أثناء استقلالها، جارى تمشيط المسطح المائى بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

كما لقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالمواجهة بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى من مركز شرطة السادات يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفيان ومصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفى الحادث سيارة ميكروباص قيادة " أ ب أ " سائق ومقيم الإسكندرية وسيارة ميكروباص قيادة " ر ا ي ف " سائق ومقيم بدائرة مركز منوف، ووقع الحادث نتيجة اصطدام السيارتين بالمواجهة، وأسفر عن مصرع كلاً من " م م ع " عامل ومقيم كفر شكر قليوبية متأثراً بإصابته بكسر مضاعف بالساق اليسرى ونزيف بالبطن، و" ع م ع "عامل ومقيم أجا دقهلية متأثراً بإصابته بكسور بالوجه والجمجمة، وكذا إصابة كلاً من " أ ف خ "عامل ومقيم جيزة مصاباً بكسر بالجمجمة واشتباه ما بعد الإرتجاج، ولا يمكن استجوابه، و" ع ن ع " مقيم دائرة مركز منوف مصاباً بكسر مضاعف بالفخذين وسحجات بالوجه، ولا يمكن استجوابه ، و" م س ع " مؤهل عالى ومقيم دائرة مركز منوف مصاباً بكسر بالفخذين واشتباه نزيف بالبطن ولايمكن استجوابه، و" ا ا ر " فنى معمل ومقيم الإسكندرية مصاباً بجرح قطعى بالجبهه وكسر بالفخذ الأيسر وتم تحويله الى مستشفى مبة العاصافره بالإسكندرية، و " أ ح ع " مؤهل متوسط ومقيم بحيرة مصاباً بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن وتم نقله الى مستشفى اليوم الواحد بالبحيرة ، و "ا ح ط " عامل ومقيم بحيرة مصاباً بنزيف داخلى بالبطن وتم نقله الى مستشفى اليوم الواحد بالبحيرة، حدثت تلفيات بالسيارتين وتم التحفظ عليهم وبسؤال قائديهما أكدا بمضمون ما جاء نافيا الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وأصيب شخص بجرح نافذ بالصدر فى مشاجرة حادة لخلافات الجيرة بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى الباجور العام " ش ش ا " صاحب محل، ومقيم بدائرة المركز مصاباً بجرح نافذ بالصدر إدعاء مشاجرة وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى.

وبالانتقال والفحص وسؤاله، اتهم جاره " ع د ع د " بالتعدى علية بالضرب وإصابته بسلاح أبيض " مطواه " لخلافات بسب الجيرة، وفى وقت لاحق حضر شقيق المشكو فى حقه وأفاد أنه محدث إصابة الشاكى دفاعاً عن شقيقه أثناء المشاجرة.