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الجمعة، 15 يونيو 2018 09:59 م
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مصرع سائق توك توك وإصابة اثنين بحادث بالدقهلية

الجمعة، 15 يونيو 2018 08:02 م
مصرع سائق توك توك وإصابة اثنين بحادث بالدقهلية جثة
الدقهلية - محمد حيزة
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لقى سائق توك توك مصرعه فيما أصيب اثنان آخر أن فى حادث تصادم مع سيارة ملاكى أمام قرية الحميدية التابعه لمركز منية النصر.

 

وكان اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك أمام قرية الحميدية بمركز منية النصر ووجود متوفى ومصابين .

 

وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكى تحمل أرقام 3914 د ن ط وتوك توك أمام قرية الحميدية التابعة لمركز منية النصر مما أدى لمصرع سائق التوك توك ويدعى السعيد إبراهيم سيد احمد 40 سنة كما أصيب كلا من مهاب سعد البسيونى 17 سنه وعثمان رمضان عثمان 17 سنة .

وتم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى منية النصر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.


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