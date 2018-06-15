video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 10:01 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول كورى جنوبى: قوات أمريكا فى سول ليست جزءا من محادثات واشنطن وبيونج يانج

الجمعة، 15 يونيو 2018 08:39 ص
مسئول كورى جنوبى: قوات أمريكا فى سول ليست جزءا من محادثات واشنطن وبيونج يانج القوات الأمريكية - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

قال مسئول كبير فى مكتب الرئاسة بكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن القوات الأمريكية فى بلاده ليست جزءا من المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة لأنها مسألة تخص التحالف بين واشنطن وسول.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه سيوقف المناورات الحربية "المكلفة والمستفزة" مع الجنوب فى أعقاب القمة التاريخية فى سنغافورة التى جمعته بالزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، فيما ذكر المسئول أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة بحثتا أيضا قبل قمة الثلاثاء هدف تحقيق "نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية" مبكرا، بينما لم يذكر تفاصيل أخرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خارجية كوريا الجنوبية: قمة سنغافورة تبشر بفصل جديد فى العلاقات مع أمريكا

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد الحاجة لتحسين العلاقات بين طوكيو وبيونج يانج

برلمانى روسى: ترامب لن يستطيع سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية

صور.. كوريا الجنوبية: قمة واشنطن وبيونج يانج أنقذت العالم من خطر حرب نووية

روسيا تشيد بقرار ترامب لوقف المناورات الحربية مع كوريا الجنوبية

واشنطن وبيونج يانج يصنعان التاريخ الجديد.. دونالد ترامب يكشف عن مكاسب كبيرة بعد لقائه التاريخى مع زعيم كوريا الشمالية.. ويعلن توقف المناورات الحربية مع كوريا الجنوبية.. ويعلق على صورة مجموعة الـ 7.. صور

رئيس كوريا الجنوبية: سنكتب تاريخا جديدا مع الشمال

كوريا الجنوبية تعتبر أن اتفاق سنغافورة "سينهى الحرب الباردة"

وزير خارجية أمريكا يجتمع مع رئيس كوريا الجنوبية لشرح نتائج قمة ترامب وكيم

اخبار عالمية

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

الولايات المتحدة

اخبار العالم

اخبار كوريا الجنوبية

شبه الجزيرة الكورية

نزع السلاح النووى




لا تفوتك
حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة