مسئول كورى جنوبى: قوات أمريكا فى سول ليست جزءا من محادثات واشنطن وبيونج يانج

رويترز

قال مسئول كبير فى مكتب الرئاسة بكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن القوات الأمريكية فى بلاده ليست جزءا من المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة لأنها مسألة تخص التحالف بين واشنطن وسول.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه سيوقف المناورات الحربية "المكلفة والمستفزة" مع الجنوب فى أعقاب القمة التاريخية فى سنغافورة التى جمعته بالزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، فيما ذكر المسئول أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة بحثتا أيضا قبل قمة الثلاثاء هدف تحقيق "نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية" مبكرا، بينما لم يذكر تفاصيل أخرى.