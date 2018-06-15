مسئول كورى جنوبى: سنتخذ قريبا قرارا بشأن تجميد التدريبات العسكرية مع أمريكا

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صرّح مسئول رئاسى كورى جنوبى رفيع المستوى اليوم الجمعة بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدأتا مناقشات حول ما إذا كان سيتم تعليق التدريبات العسكرية المشتركة، وأنه من المنتظر أن تعلنا قريبا عن قرار بهذا الشأن.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المسئول الرئاسى قوله للصحفيين - إن الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه - إن قد أعلن بالفعل عن موقفه فيما يتعلق بالتدريبات الكورية الجنوبية - الأمريكية المشتركة، مضيفا أن (مجلس الأمن الوطني) سيتشاور بشكل وثيق مع الولايات المتحدة استنادا إلى ذلك.



وأضاف أنه تم بدء النقاش بين الشطر الجنوبى والولايات المتحدة بالفعل، موضحا أنه على الرغم من عدم تحديد أى شيء بعد، فإن الجانب الكورى سيعلن قرارا قريبا من خلال المشاورات الوثيقة بين البلدين.

كما جدد المسئول تصريحات مون بأنه من الضرورى إعادة النظر بعناية فى إجراءات الضغط العسكرى ضد الشمال، فى وقت يُجرى فيه حوار جيد بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ، وتابع قائلا إن الولايات المتحدة تتفق بشكل كبير مع موقفنا وطريقتنا.



من جانبه، أعرب الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه - عن استعداده لتعليق مثل هذه التدريبات، قائلا إنه من الضرورى استبدال الضغط العسكرى باللجوء إلى المرونة تجاه كوريا الشمالية، إذا ما نفذت بيونج يانج إجراءات نزع السلاح النووى، واستمرار الحوار الصادق بين الكوريتين ، فيما تظل كوريا الشمالية تشجب مثل هذه التدريبات معتبرة إياها "بروفة" لغزوها، فيما تدافع سول وواشنطن عنها بأنها تدريبات دفاعية بحتة.



يُشار إلى أن التجميد المحتمل للتدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة برز كموضوع رئيسى بعد أن اقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هذه الفكرة بعد محادثات القمة التاريخية له مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أوضح ترامب أن مثل هذه المناورات مكلفة واستفزازية.