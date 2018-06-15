مسئول بريطانى يحذر من تحول "إنفلونزا صينية" لوباء عالمى

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حذر مسؤول بريطانى اليوم الجمعة من أن سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور أودت بحياة 38% من المصابين بالعدوى، معربا عن مخاوفه من تحولها إلى وباء عالمى يصعب السيطرة عليه.

وقال جوناثان فان تام نائب رئيس القسم الطبى والمسؤول عن الاستعداد لحالات الطوارئ والتخطيط للوباء - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - إن الفيروس هو (H7N9)، وهو فيروس إنفلونزا منتشر فى الدواجن فى الصين.

وأوضح فان، أن لندن تجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الفيروس، وعدد الحالات البشرية المصابة به ، وأى تغيرات فى تركيبة الفيروس الجينية، لافتا إلى أن أعراض الإصابة بهذا الفيروس الحمى الشديدة والسعال وضيق فى التنفس، ويمكن أن يتطور المرض بسرعة إلى التهاب رئوى حاد.

وبمقدور فيروس (H7N9) الانتقال من الطيور إلى البشر، الأمر الذى يهدد بانتشاره على نطاق واسع ، وبالتالى تحوله إلى وباء عالمى.

يذكر أنه أصيب 1625 شخصا فى الصين بفيروس H7N9 حتى الآن، مات من بينهم 623 شخصا، ومعظم المصابين كانوا على اتصال مباشر مع الدواجن.