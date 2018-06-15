video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 01:29 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول بريطانى يحذر من تحول "إنفلونزا صينية" لوباء عالمى

الجمعة، 15 يونيو 2018 12:17 م
مسئول بريطانى يحذر من تحول "إنفلونزا صينية" لوباء عالمى إنفلونزا الطيور
أ ش أ
إضافة تعليق

حذر مسؤول بريطانى اليوم الجمعة من أن سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور أودت بحياة 38% من المصابين بالعدوى، معربا عن مخاوفه من تحولها إلى وباء عالمى يصعب السيطرة عليه.

وقال جوناثان فان تام نائب رئيس القسم الطبى والمسؤول عن الاستعداد لحالات الطوارئ والتخطيط للوباء - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - إن الفيروس هو (H7N9)، وهو فيروس إنفلونزا منتشر فى الدواجن فى الصين.

وأوضح فان، أن لندن تجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الفيروس، وعدد الحالات البشرية المصابة به ، وأى تغيرات فى تركيبة الفيروس الجينية، لافتا إلى أن أعراض الإصابة بهذا الفيروس الحمى الشديدة والسعال وضيق فى التنفس، ويمكن أن يتطور المرض بسرعة إلى التهاب رئوى حاد.

وبمقدور فيروس (H7N9) الانتقال من الطيور إلى البشر، الأمر الذى يهدد بانتشاره على نطاق واسع ، وبالتالى تحوله إلى وباء عالمى.

يذكر أنه أصيب 1625 شخصا فى الصين بفيروس H7N9 حتى الآن، مات من بينهم 623 شخصا، ومعظم المصابين كانوا على اتصال مباشر مع الدواجن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السعودية تحظر مؤقتا استيراد الدواجن من الهند بسبب إنفلونزا الطيور

إسرائيل تكتشف حالة شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور

وباء عالمى

الدواجن

الصين




لا تفوتك
حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة