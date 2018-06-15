video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 11:45 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

مرور القاهرة يعزز من انتشار الخدمات المرورية بكورنيش النيل والمراسى النيلية

الجمعة، 15 يونيو 2018 09:52 ص
مرور القاهرة يعزز من انتشار الخدمات المرورية بكورنيش النيل والمراسى النيلية ونش مرور - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور 4 أوناش مرورية أعلى كوبرى أكتوبر منها أعلى مطلع بدوى ورمسيس وونشين بكوبرى 15 مايو وقصر النيل لمنع الانتظار الخاطئ وونشين بدور السينما فى وسط المدينة، كما تم نشر سيارات إغاثة أعلى الطرق والشوارع الرئيسية وبمجرد رصد أى معوقات مرورية بالطرق وتنظيم حركة السيارات لتأمين احتفالات عيد الفطر على مدار الثلاث أيام المقبلة.

 

وتم تكثيف التواجد الأمنى على مناطق التجمعات الجماهيرية بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة، للتصدى لأى مخالفات مرورية بمحيط أماكن التجمعات، وسيتم التشديد على الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات أعلى الطرق بصفة دورية وفك أى زحام مرورى .

 

وعززت إدارة المرور من الخدمات المرورية بمناطق الكورنيش بمحيط المراسى النيلية منها مرسى ماسبيرو الذى تم نشر عدد كبير من الضباط والأمناء والأوناش مع تكثيف الخدمات بالكورنيش من شبرا للعلوى حتى حلوان وكذلك مناطق وسط المدينة ومحور المطار، ومناطق الحدائق العامة، والعمل على منع أية اختناقات مرورية تعوق حركة المرور.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعيين خدمات مرورية بمحيط الإغلاق الجزئى لكوبرى الدقى لمتابعة حركة السيارات

اخبار مصر

اخبار المرور

مرور القاهرة

كورنيش النيل

الحوادث

عيد الفطر




لا تفوتك
حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة