مرور القاهرة يعزز من انتشار الخدمات المرورية بكورنيش النيل والمراسى النيلية

كتب عبد الرحمن سيد

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور 4 أوناش مرورية أعلى كوبرى أكتوبر منها أعلى مطلع بدوى ورمسيس وونشين بكوبرى 15 مايو وقصر النيل لمنع الانتظار الخاطئ وونشين بدور السينما فى وسط المدينة، كما تم نشر سيارات إغاثة أعلى الطرق والشوارع الرئيسية وبمجرد رصد أى معوقات مرورية بالطرق وتنظيم حركة السيارات لتأمين احتفالات عيد الفطر على مدار الثلاث أيام المقبلة.

وتم تكثيف التواجد الأمنى على مناطق التجمعات الجماهيرية بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة، للتصدى لأى مخالفات مرورية بمحيط أماكن التجمعات، وسيتم التشديد على الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات أعلى الطرق بصفة دورية وفك أى زحام مرورى .

وعززت إدارة المرور من الخدمات المرورية بمناطق الكورنيش بمحيط المراسى النيلية منها مرسى ماسبيرو الذى تم نشر عدد كبير من الضباط والأمناء والأوناش مع تكثيف الخدمات بالكورنيش من شبرا للعلوى حتى حلوان وكذلك مناطق وسط المدينة ومحور المطار، ومناطق الحدائق العامة، والعمل على منع أية اختناقات مرورية تعوق حركة المرور.