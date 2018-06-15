الرئيسية أخبار عربية محمد بن راشد يؤدى صلاة العيد بمسجد زعبيل بدبى الجمعة، 15 يونيو 2018 06:55 ص محمد بن راشد إضافة تعليق نشر الحساب الرسمى للمكتب الإعلامى لحكومة دبى على موقع التدوينات القصيرة تويتر صورا لمحمد بن راشد أثناء أدائه لصلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد زعبيل بدبى. محمد بن راشد إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. صور.. محمد بن راشد يلتقى بملكة بريطانيا على هامش سباق الديربى الإنجليزى للخيول الشيخ محمد بن راشد مهنئا العرب بشهر رمضان: نسأل الله أن يجمع قلوبنا على الخير الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: الإمارات أفضل دولة لإقامة الشباب العربى محمد بن راشد الإمارات دبى مسجد زعبيل حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية "برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة