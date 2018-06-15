محمد بن راشد يؤدى صلاة العيد بمسجد زعبيل بدبى

نشر الحساب الرسمى للمكتب الإعلامى لحكومة دبى على موقع التدوينات القصيرة تويتر صورا لمحمد بن راشد أثناء أدائه لصلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد زعبيل بدبى.