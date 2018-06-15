محكمة فنلندية تقضى بسجن مغربى فى هجوم إرهابى

رويترز

قضت محكمة فنلندية، اليوم الجمعة، بالسجن المؤبد على المغربي عبد الرحمن بوعنان، لقتل امرأتين طعنا، وإصابة ثمانية آخرين العام الماضى، فى أول هجوم إرهابى تشهده البلاد.

ونفذ بوعنان، الذى كان فى الثانية والعشرين من عمره آنذاك، هجومه فى ساحة سوق بمدينة فنلندا في أغسطس الماضي. وتصدت الشرطة للهجوم بإطلاق النار على ساقه.

وقالت المحكمة في بيان "قضت محكمة فارسينايس سومي الجزئية اليوم الجمعة بالسجن المؤبد على السيد عبد الرحمن بوعنان في جريمتى قتل بدافع إرهابى وثمانى محاولات شروع في القتل بدوافع إرهابية".

وقال بوعنان، الذى اعترف بتنفيذ الهجمات، إنه كان يعتبر نفسه جنديا في تنظيم "داعش" الإرهابى، الذى لم يعلن مسؤوليته عن الهجوم.

ويعنى السجن المؤبد فى فنلندا قضاء 12 عاما على الأقل في السجن.