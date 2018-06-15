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محكمة سويدية تدين شخصا بالتجسس لصالح الصين

الجمعة، 15 يونيو 2018 01:20 م
محكمة سويدية تدين شخصا بالتجسس لصالح الصين الشرطة السويدية - أرشيفية
أ ش أ
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أدانت محكمة فى السويد، شخصًا بالتجسس لصالح الصين عبر تجميعه معلومات حول أهالى منطقة التبت، الواقعة غرب الصين، الذين هاجروا إلى السويد.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن المحكمة السويدية قضت بسجن "دورجى جيانتسان"، البالغ من العمر 49 عاماً، والذى كان يعمل فى إحدى المحطات الإذاعية المؤيدة للتبت، 22 شهراً لإدانته بالقيام بـ"نشاط استخباراتى غير قانونى واسع" فى الفترة من يوليو 2015 وحتى فبراير 2017.

ونقلت الشبكة عن أحد القضاة، وُيدعى دانييل اريكسون، قوله، اليوم، إن تحقيق جهاز الاستخبارات السويدى أثبت قيام جيانتسان "بالسفر عدة مرات إلى بولندا للقاء ضابط استخبارات صينى"، وأن هذه الاجتماعات كانت "جزءاً من حملة استخباراتية شاملة تستهدف أناساً من أصول ترجع إلى التبت"، وأضاف القاضى، أن المعلومات "كان من الممكن أن تتسبب فى ضرر بالغ إلى التبتيين فى السويد وفى الخارج"، ويُشار إلى أن المدان كان قد تم اعتقاله فى 26 فبراير 2017 فى السويد.

 


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