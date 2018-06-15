محافظ الجيزة يتفقد استعداد حديقة الحيوان لاستقبال الزوار فى العيد.. صور

كتب سيد الخلفاوى - تصوير عمرو مصطفى

تفقد منذ قليل، اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة ، حديقة حيوان الجيزة، للاطمئنان على استعدادتها لاستقبال الزوار فى اول ايام عيد الفطر المبارك.

ورافق المحافظ فى جولته بالحديقة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، والدكتور محمد رجائى مدير عام حدائق الحيوان، واللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة، والمهندس عبد الرحمن الشهاوى، السكرتير العام المساعد، ويحى فايد رئيس هيئة النظافة بالجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة والتفتيش.

واستقل المحافظ "طفطف" برفقه نائب وزير الزراعة، وقيادات المحافظة، للتجول فى الحديقة، واستمع لشرح من نائب وزير الزراعة عن استعدادات الحديقة، والتقط صور تذكارية مع الزوار.