محافظ الجيزة: غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين خلال إجازة العيد

كتب سيد الخلفاوى - إبراهيم سالم

قال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، إنه تم تشكيل غرفه عمليات مركزيه بديوان عام المحافظة متصله بغرف عمليات فرعيه بجميع الاحياء والمراكز والمدن، تعمل على مدار اليوم وتتلقى اى مشكلات للتعامل الفورى معها ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافه القطاعات الخدمية، مشيراً ان المخابز تعمل بصوره طبيعية خلال ايام العيد كما تم تشكيل فرق طوارئ لرفع اى تراكمات للقمامه وتكثيف اعمال النظافه العامة.

وقال المحافظ، خلال جولته اليوم، فى أول أيام عيد الفطر، إنه تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتأمين التجمعات الجماهيرية والإدارة العامة لمرور الجيزة لتكثيف التواجد المروري خاصة بالأماكن التي يعتاد المواطنون زيارتها .

جاء ذلك عقب أداء اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين وسط حشد كبير من المصلين والقيادات التنفيذية والامنية، وزيارة حديقتى الحيوان والاورمان لمشاركه المواطنين فرحه عيد الفطر المبارك والاطمئنان على جاهزية الحديقتين لاستقبال المواطنين وذلك بمرافقة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة .

وحرص الأطفال على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ أثناء تجوله فى الحديقتين، كما تفقد مستشفى أم المصريين العام بحى جنوب الجيزة للاطمئنان على تقديم الرعاية الصحيه اللازمة لــ16 حاله مرضيه موجوده بالمستشفى فى أول ايام العيد، ما بين جراحه عامه وحروق كما تفقد وحده قسطره القلب الجديده والبالغ تكلفتها 21 مليون جنيه والتى تم تجهيزها بأحدث المواصفات .

وعقب ذلك قام المحافظ يرافقة اللواء علاء الهراس نائب المحافظ والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير المساعد بزياره دار الأورمان لرعاية الأيتام.