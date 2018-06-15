video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 03:10 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة: غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين خلال إجازة العيد

الجمعة، 15 يونيو 2018 01:26 م
محافظ الجيزة: غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين خلال إجازة العيد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة خلال جولته
كتب سيد الخلفاوى - إبراهيم سالم
إضافة تعليق
قال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، إنه تم تشكيل غرفه عمليات مركزيه بديوان عام المحافظة متصله بغرف عمليات فرعيه بجميع الاحياء والمراكز والمدن، تعمل على مدار اليوم وتتلقى اى مشكلات للتعامل الفورى معها ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافه القطاعات الخدمية، مشيراً ان المخابز تعمل بصوره طبيعية خلال ايام العيد كما تم تشكيل فرق طوارئ لرفع اى تراكمات للقمامه وتكثيف اعمال النظافه العامة.
 
وقال المحافظ، خلال جولته اليوم، فى أول أيام عيد الفطر، إنه تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتأمين التجمعات الجماهيرية والإدارة العامة لمرور الجيزة لتكثيف التواجد المروري خاصة بالأماكن التي يعتاد المواطنون زيارتها .
 
جاء ذلك عقب أداء اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين وسط حشد كبير من المصلين والقيادات التنفيذية والامنية، وزيارة حديقتى الحيوان والاورمان لمشاركه المواطنين فرحه عيد الفطر المبارك والاطمئنان على جاهزية الحديقتين لاستقبال المواطنين وذلك بمرافقة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة .
 
وحرص الأطفال على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ أثناء تجوله فى الحديقتين، كما تفقد مستشفى أم المصريين العام بحى جنوب الجيزة للاطمئنان على تقديم الرعاية الصحيه اللازمة لــ16 حاله مرضيه موجوده بالمستشفى فى أول ايام العيد، ما بين جراحه عامه وحروق كما تفقد وحده قسطره القلب الجديده والبالغ تكلفتها 21 مليون جنيه والتى تم تجهيزها بأحدث المواصفات .
 
وعقب ذلك قام المحافظ يرافقة اللواء علاء الهراس نائب المحافظ والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير المساعد بزياره دار الأورمان لرعاية الأيتام.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لو هتخرج فى العيد.. أماكن بالجيزة لازم تروحها "حديقة الحيوان والأهرامات"

حديقة حيوان الجيزة تستقبل زائريها بعروض جديدة لـ25 أسد

الشباب والرياضة بالجيزة: شاشات بـ219 مركز و38 نادى لمتابعة مباراة مصر وأوروجواى

اخر الاخبار

محافظ الجيزة

عيد الفطر

صلاة عيد الفطر

احتفالات عيد الفر

الجيزة




لا تفوتك
الشناوى يهزم الحضرى ووردة يفوز بلقب بديل صلاح فى تشكيلة الفراعنة بالمونديال

الشناوى يهزم الحضرى ووردة يفوز بلقب بديل صلاح فى تشكيلة الفراعنة بالمونديال

صور.. الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما

صور.. الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما

صور.. السيسى يشارك أبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر.. الرئيس يجدد العهد: لا يمكن أن ننسى أو نتخلى عن أبناء وبنات الشهداء.. ويؤكد: الأبطال قدموا أرواحهم عشان إحنا نعيش ووجودنا مع بعض رسالة لكل المصريين

صور.. السيسى يشارك أبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر.. الرئيس يجدد العهد: لا يمكن أن ننسى أو نتخلى عن أبناء وبنات الشهداء.. ويؤكد: الأبطال قدموا أرواحهم عشان إحنا نعيش ووجودنا مع بعض رسالة لكل المصريين

صور.. بيوت الله عامرة بعباده.. ملايين المسلمين يحتفلون بعيد الفطر.. 90 ألف شخص يؤدى الصلاة فى المسجد الأقصى..التكبيرات تملئ أرجاء الحرم المكى والمسجد النبوى..و"الجلباب" و"العيدية" و"الكعك" أبرز مظاهر الاحتفالات

صور.. بيوت الله عامرة بعباده.. ملايين المسلمين يحتفلون بعيد الفطر.. 90 ألف شخص يؤدى الصلاة فى المسجد الأقصى..التكبيرات تملئ أرجاء الحرم المكى والمسجد النبوى..و"الجلباب" و"العيدية" و"الكعك" أبرز مظاهر الاحتفالات

الداخلية تغلق 49 صفحة بـ"فيس بوك" وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة

الداخلية تغلق 49 صفحة بـ"فيس بوك" وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة

لمريض السكر فى العيد.. تناول الكحك والبسكويت على سبيل التذوق

لمريض السكر فى العيد.. تناول الكحك والبسكويت على سبيل التذوق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة