مؤسسة ترامب ترفض دعوى قضائية رفعتها ضده ولاية نيويورك

أ ف ب

رفضت مؤسسة ترامب، اتهامات وجهها النائب العام لنيويورك، أمس الخميس، باستخدام اموال المؤسسة للمنفعة الشخصية، وقالت إنها كانت تعتزم وقف نشاطاتها بعد فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات، لكن الاجراءات تأخرت بسبب التحقيق الذي تجريه سلطات الولاية.

وقالت مؤسسة ترامب، فى بيان، إن "كل دولار تم التبرع به للمؤسسة استخدم في قضايا تستحقه، ولمساعدة الاشخاص الاكثر ضعفا بين مواطنينا".

وبدأت النائب العام، لولاية نيويورك باربرا اندروود، أمس الخميس، اجراءات قضائية لحل المؤسسة التي اتهمتها في الدعوى "بالتنسيق السياسي غير القانوني المكثف"، مع حملة الجمهوريين الرئاسية عام 2016 وبـ"اجراء تحويلات مقصودة متكررة لخدمة مصالح ترامب الشخصية والتجارية" في انتهاك لقوانين المنظمات غير الربحية.

وتقول الدعوى ان عملاق قطاع العقارات استخدم اموال المؤسسة لتسوية دعاوى قضائية وتعزيز سلسلة الفنادق التى تحمل اسمه ولتسديد نفقات شخصية منها شراء لوحة علقت على جدار في احد نوادى الجولف التي يملكها.

وتضيف الدعوى المدنية التي جاءت فى يوم احتفال ترامب بعيد ميلاده الـ72، إلى المشكلات القانونية التى يواجهها البيت الابيض، من دعوتين رفعتهما امرأتان تتهمان ترامب بإقامة علاقات غرامية معهما، إلى التحقيق المستمر في اتصالات لحملته الرئاسية بروسيا وعرقلة التحقيق الذى يجريه المستشار الخاص روبرت مولر.

ولكن فيما تهدد الدعوى بفرض غرامات مالية بملايين الدولارات واحتمال حل المؤسسة الخيرية، من غير المرجح ان تؤدى إلى ملاحقات جنائية بحق الرئيس وابنائه، او تقوية موقف الساعين لعزله.

ووصف ترامب الدعوى بـ"السخيفة" ورأى انه يقف وراءها "الديموقراطيون القذرون في نيويورك" ملمحا الى أنه سيواجهها.