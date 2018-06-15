"لو ناوى تأكل كحك فى العيد".. وجبة مثالية تجنبك الحموضة ومشاكل الهضم

كتبت أمل علام

يحتفل العالم الاسلامى بالعيد بصنع الكعك والبسكويت ،والبتى فور ، والغريبة ،وتختلف كل بلد عن غيرها من الدول الأخرى فى طريقة صنع الكعك ، ويعتبر تناول الكعك نوع من الاحتفال بالعيد ،ولكن الأطباء يحذرون من تناول كميات كبيرة من الكعك لاحتوائه على نسبة كبيرة من السمن والسكريات الضارة ،ويسبب الحموضة للكثيرين.

من جانبه قال الدكتور سعيد شلبى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بالمركز القومى للبحوث، بالنسبة للكحك يمكن أن يتناول مريض الكبد كحكة واحدة فى اليوم لأنها غنية بالدهون، أما البسكويت فيمكن تناول عدد 5 قطع منه نظرا لقلة وجود السمن فيه.

وأشار إلى أن الغريبة تحتوى على نسبة مرتفعة من السمن، لذلك يكفى تناول قطعة واحدة من البتى فور أو الغريبة، موضحا أن زيادة السمن فى الكحك أو الأطعمة عموما ترتبط بزيادة نسبة الحموضة ويفضل تناول بعض الخضروات مثل الخس والجرجير حتى يعادل حامض المعدة، ويقلل من الحموضة، كما يمكن تناول المشروبات الغازية بكميات قليلة لتحسين مستوى الحموضة فى المعدة ،وفى حالة فشل الوسائل الطبيعية يمكن اللجوء إلى الأقراص المضادة للحموضة،.

وأضاف أن شهر رمضان يتناول فيه الشخص بعض الأطعمة الدسمة، وفى مواقيت ثابتة ثم يأتى العيد بعد ذلك فتتغير مواعيد الوجبات إلى 3 وجبات ،وهنا يفضل تناول الأطعمة الخفيفة حتى يتعود الشخص على النظام الجديد بعض الإفطار، حيث يمكن تناول الفواكه، والسلطة الخضراء، وبعض الأطعمة قليلة الدسم مثل الخضروات المطبوخة باستخدام زيت الزيتون، أو زيت الذرة أو عباد الشمس .

ويقدم وجبة مثالية فى العيد لتجنب الحموضة..

أولا :الافطار..

يمكن استبدال وجبة الإفطار بالبسكويت مع الشاى ،أو البيض المسلوق ،أو المربى، أو الجبن الأبيض، مع تجنب الجبن المطبوخ مثل الجبن الرومى والفلمنك ،والشيدر ،نظرا لاحتوائهم على نسبة عالية من الدهون.

ثانيا :الغداء

يمكن تناول الخضار نى فى نى مع قطعة من اللحم أو الدواجن، يمكن تناول الأسماك المشوية ،أو أسماك الرنجة بكمية قليلة بدلا من تناول الأسماك المملحة والتى تضر مريض الكبد.

ثالثا:العشاء

يمكن تناول كوب من الزبادى فى العشاء، أو ثمرة من الفاكهة وبعض الخضروات مثل الخس والخيار.