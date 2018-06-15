لو طفلك مصاب بالسكر.. أكليه الكحك والبسكويت ولكن بشروط

قالت الدكتورة أميرة عبد المنعم استاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" إن الأطفال المصابين بسكر النوع الأول من المفضل أن يكون تناول حلوى العيد من الكحك، والبسكويت، أو البتى فور يكون بديلا لوجبة رئيسية، وخاصة وجبة الإفطار، لأن وجبة الإفطار الحرق يكون أعلى من أى وقت آخر.

وأضافت أنه يمكن تناول الكحك والبتى فور، كوجبة خفيفة بين الوجبات، على أن تحل محل الوجبة الخفيفة التى يتناولها الطفل بين الوجبات، ولا يفضل تناول كحك العيد أو البسكويت إلا بعد تناول الوجبة الرئيسية بساعتين على الأقل، مشيرة إلى أن تناول حلوى العيد يجب أن يصاحبه النشاط البدنى، أو ممارسة الرياضة، لزيادة نسبة الحرق.

وأوضحت أنه إذا كان الطفل المصاب بالسكر يعانى من ارتفاع نسبة الكولسترول، والدهون فى الدم فيمنع من تناول حلوى العيد، وفى حالة الأطفال صغار السن فيمكن تناول حلوى العيد مع إضافة جرعة تصحيحية أو إضافية من الأنسولين المائى "سريع المفعول "، لتجنب الارتفاع الحاد فى نسبة السكر بالدم.

وتنصح بأن يتناول أطفال مرضى السكر الكحك السادة الخالى من المكسرات والعجمية والملبن، لان الكحك المحشو يحتوى على سعرات حرارية اعلى من الكحك السادة، لذلك ينصح بأكل الحلوى السادة وعلى أن لا تكون محملة بالكثير من السكر فوقها، موضحة أنه يجب قياس مستوى السكر فى الدم قبل تناول حلوى العيد.

وقالت إنه يجب الاهتمام بتناول الخضراوات، والسلطة، والفاكهة بنسبة كبيرة لأنها تحتوى على سعرات حرارية قليلة، وتشعر الطفل بالشبع، وتحافظ على مستوى السكر بالدم، ويفضل تناول اللحوم مسلوقة أو مشوية وخالية من الدهون فى وجبة الغداء.