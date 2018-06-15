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الجمعة، 15 يونيو 2018 09:58 ص
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"كيلوج" الأمريكية تسحب 1.3 مليون عبوة حبوب إفطار لاحتمال تلوثها بالسالمونيلا

الجمعة، 15 يونيو 2018 09:32 ص
"كيلوج" الأمريكية تسحب 1.3 مليون عبوة حبوب إفطار لاحتمال تلوثها بالسالمونيلا حبوب إفطار - أرشيفية
رويترز
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قالت شركة كيلوج الأمريكية، إنها سحبت نحو 1.3 مليون عبوة من حبوب الإفطار (هانى سماكس)، مما يزيد على 30 ولاية، بسبب احتمال أن تكون ملوثة بالسالمونيلا فى أحدث واقعة عن التلوث المحتمل للمنتجات الغذائية الأمريكية بالبكتيريا المسببة للمرض.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إنها نسقت مع كيلوج لإصدار أمر السحب بعدما ربطت أدلة أولية المنتج بما يزيد على 60 حالة إعياء، وقالت الإدارة فى بيان، إنها تعمل مع الشركة لسحب هذا المنتج من السوق بشكل سريع، وأضافت إنها حثت كيلوج على أن تطلب من جميع بائعى التجزئة أن يضعوا بشكل فورى إشعارات تشير إلى أن منتج (هانى سماكس) تم سحبه وأن يقوموا بسحب المنتج، وأضافت الإدارة أنها تفحص المنشأة التى تُصنع منتج (هانى سماكس).

وقالت كيلوج - فى وقت سابق أمس الخميس - إنها بدأت تحقيقا فور تواصل إدارة الدواء والغذاء ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بخصوص حالات إعياء، وتسبب السالمونيلا إسهالا وآلاما شديدة فى البطن قد تستمر لمدة تصل إلى 3 أيام وتكون خطيرة إذا كان المصاب بها من الأطفال أو كبار السن أو ممن يعانون من مشاكل مناعية، فيما تشير سجلات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى أن بكتيريا السالمونيلا تصيب سنويا نحو 1.2 مليون أمريكى وتتطلب دخول 23 ألفا منهم المستشفى للعلاج بينما تتسبب فى وفاة 450 كل عام.


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