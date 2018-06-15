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كشف لغز العثور على موظفة مقتولة داخل شقة بمدينة نصر

الجمعة، 15 يونيو 2018 07:33 ص
كشف لغز العثور على موظفة مقتولة داخل شقة بمدينة نصر جثة ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى
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 كشف رجال مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر لغز العثور على موظفة مقتولة داخل شقتها، حيث تبين أن وراء الواقعة قهوجى ارتكب جريمته بدافع سرقة المجنى عليها.

  

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بالعثور على جثة سيدة، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم لمكان البلاغ، وتبين أنها موظفة بالتأمينات، وأن الجثة بها عدة طعنات نافذة بالجسم.

 

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الحادث، والتوصل لمنفذى الجريمة، وتم إخطار النيابة التى انتقلت لمعاينة مكان الجريمة وناظرت الجثة أمرت بتشريحها.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة قهوجى كان يعمل فى مقهى بجوار شقة المجنى عليه ونظرا لعلمه بأنها تقيم فى شقتها بمفردها دخل لسرقتها، وعندما شعرت بيه سدد لها طعنات أودت بحياتها. وفر هاربا بعد تمكنه من سرقة بعض الأشياء من شقتها.


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