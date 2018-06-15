قوات الجيش اليمنى تتصدى لمليشيا الحوثى بمحافظة الجوف

(أ ش أ)

صدت قوات الجيش اليمنى اليوم الجمعة، هجوماً واسعاً شنته مليشيا الحوثى على مواقعها فى جبهة المصلوب غربى محافظة الجوف .

وأكد مصدر أمنى يمنى، فى تصريح نقله الموقع الرسمى للجيش اليمنى" سبتمبر نت "أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم واسع على تحصيناته فى مواقع الزرقة وسداح والغرفة .

وفى غضون ذلك دكت مدفعية الجيش اليمنى مواقع المليشيا فى منطقة الجبل بالجبهة ذاتها، وتمكنت من تدمير إحدى آليات المليشيا الحوثية تزامنت مع غارة جوية من مقاتلات التحالف العربى استهدفت عربة عسكرية تابعة للمليشيا غربى سداح، فيما استهدفت بغارة أخرى تجمعاً للمليشيا غربى الساقية .