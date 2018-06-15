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في أول أيام العيد.. الفريق محمد فريد يزور المصابين بالمستشفيات العسكرية

الجمعة، 15 يونيو 2018 11:30 ص
في أول أيام العيد.. الفريق محمد فريد يزور المصابين بالمستشفيات العسكرية الفريق محمد فريد يزور المصابين بالمستشفيات العسكرية
كتب – زكى القاضى
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زار الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يرافقه عدد من قادة القوات المسلحة عدد من أبطال القوات المسلحة الذين أصيبوا خلال عمليات مكافحة النشاط الإرهابى بسيناء وعلى الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، والذين يخضعون حالياً للعلاج داخل مستشفيات القوات المسلحة، وتزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك

وقدم الفريق محمد فريد التهنئة لرجال القوات المسلحة بحلول عيد الفطر المبارك، واعتزازه بما يقدمه أبطال القوات المسلحة والشرطة من بطولات وتضحيات لتأمين حدود الدولة واقتلاع جذور التطرف والإرهاب خلال مراحل العملية الشاملة (سيناء 2018) ، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل لهم، والعودة لاستكمال مهامهم المقدسة للدفاع عن أمن الوطن واستقراره .

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