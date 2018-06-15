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فيديو.. خروج 2787 سجينا بعفو رئاسى و690 غارما

الجمعة، 15 يونيو 2018 02:45 م
فيديو.. خروج 2787 سجينا بعفو رئاسى و690 غارما المفرج عنهم
كتب محمود عبد الراضي
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ينشر اليوم السابع فيديو جديد لخروج السجناء بعفو رئاسى من سجون طرة فى عيد الفطر المبارك.

وبدوها أفادت وزارة الداخلية "قطاع مصلحة السجون" نفذ قرار رئيس الجمهوريه رقم 260 لسنة 2018 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2018.

وتم الإفراج عن 2110 سجين تنفيذا للقرار، كما انعقدت لجنة الإفراج الشرطى بقطاع السجون وقررت الإفراج الشرطى عن 677 ممن انطبقت الشروط عليهم بإجمالى 2787 سجينا. 
 
وفى ذات السياق قام قطاع السجون بالافراج عن 690 غارم وغارمه من حملة رئيس الجمهوريه " السجون بلا غارمين أو غارمات " .. هذا ولاتزال الحملة مستمرة لفحص باقى الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم .
 
 

 

 
 
 
 

 


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السجون

عفو رئاسي

الداخلية




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