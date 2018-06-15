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الجمعة، 15 يونيو 2018 11:41 م
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فيديو.. الفان زون الخاصة ببريزنتيشن فى روسيا تروج للسياحة المصرية

الجمعة، 15 يونيو 2018 10:27 م
فيديو.. الفان زون الخاصة ببريزنتيشن فى روسيا تروج للسياحة المصرية مونديال روسيا 2018
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شهدت منطقة الفان زون الخاصة ببريزنتيشن في روسيا ترويجا كبيرا للسياحة المصرية والمعالم الأثرية أمام الجمهور من جميع أنحاء العالم ، فى مونديال روسيا 2018 .

وتم تسليط الضوء على الثقافة المصرية من خلال عروض الفلكور، والعروض الثقافية فى مصر، بالإضافة إلى صور لاعبى المنتخب الوطنى المصرى، وحرص العديد من الجماهير فى روسيا على مشاهدة هذه العروض التى روجت لها بريزنتيشن في روسيا

كانت قد أطلقت وزارة السياحة والاستثمار هاشتاج #thisisegypt ، فى مونديال روسيا 2018 ، وذلك للترويج للمقصد المصرى فى أكبر حدث رياضى عالمى وهو بطولة كأس العالم فيفا ٢٠١٨.

 

 

 


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