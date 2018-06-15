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فلسطين وروسيا يبحثان آخر التطورات السياسية

الجمعة، 15 يونيو 2018 05:13 ص
فلسطين وروسيا يبحثان آخر التطورات السياسية أحمد مجدلانى الأمين العام لجبهة النضال الشعبى الفلسطيني
رام الله أ ش أ
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بحث الأمين العام لجبهة النضال الشعبى الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلانى، الخميس، مع سفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين حيدر أغانين، آخر المستجدات السياسية والتطورات فى المنطقة، وشدد مجدلانى - خلال لقاء عقد فى مدينة رام الله - على أهمية الدور الروسى فى الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مجدلانى تثمينه - مجددا - الموقف الروسى الداعم دائما لقضية الشعب الفلسطينى وكذلك التحركات الدبلوماسية الروسية وآخرها التصويت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية لصالح قرار توفير الحماية للشعب الفلسطينى.

وأطلع مجدلانى ضيفه الروسى على آخر التحضيرات الجارية لعقد المجلس المركزى الفلسطينى، من جانبه، أكد أغانين، موقف روسيا الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة، ورؤيتها نحو الأمن الاستراتيجى للعالم ولمنطقة الشرق الأوسط، بما يعطى الآمال نحو استقرار الوضع العالمي.

 


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