غرفة عمليات الداخلية ترصد هدوء الحالة الأمنية بالشوارع أثناء الاحتفال بالعيد

كتبت : دينا الحسيني

رصدت غرفة عمليات قطاع الأمن بوزارة الداخلية هدوء الحالة الأمنية بالشوارع والميادين، وكذا الانتشار المكثف للقوات لتأمين المنشآت العامة والحيوية منذ الصباح، والتواصل مع سيارات الإغاثة والدوريات الأمنية لمتابعة أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

ولم ترصد الغرفة أى بلاغات ملحوظة بالمحافظات، حسبما أكد مسؤلو الغرفة، والتى لم تتلق حتى الآن أى بلاغات تعكر صفو الاحتفال، وتابعت الغرفة انتشار رجال المرور على الطرق السريعة والمحاور وداخل المحافظات.

وقامت الغرفة بالتواصل مع قطاعات الوزارة والمديريات، عبر مجموعة تطبيقات مرئية ومحطات لاسلكية، ووسائل الاتصالات المتاحة تم تفعيلها بإدارة العمليات، مثل شبكة الاجتماع المرئية التى تمكن من التواصل مع مسئولى غرف العمليات، للاطلاع على تمركزات ومداخل مخارج الغرفة، وتم التعامل مع سيارات النجدة وسيارات الشرطة المجهزة بنظام جى بى إس للتحديد الجغرافى لتحديد موقع السيارة لسهولة توجيهها.

فيما وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مساعديه، ومديرو أمن المحافظات بالنزول إلى الشوارع وسط المحتفلين، والمرور على الخدمات الأمنية وقت مشاهدة مباراة مصر وأوروجواى، مطالبًا الضباط برفع درجة الاستعداد واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر.

وشدد على جميع خدمات التأمين بالانتشار فى محيط المقاهى والمطاعم والمولات والمتنزهات النيلية والحدائق العامة فى هذا التوقيت تحديداً.