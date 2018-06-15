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عروض لـ54 حوض أسماك زينة.. وتمساح نيلى بحديقة الأسماك لزائرى عيد الفطر

الجمعة، 15 يونيو 2018 09:55 ص
عروض لـ54 حوض أسماك زينة.. وتمساح نيلى بحديقة الأسماك لزائرى عيد الفطر صوره أرشيفية
كتب عز النوبى
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 قال الدكتور أياتى رجب محمد مدير حديقة الأسماك التابعة للإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن حديقة الاسماك استعدت لاستقبال زورا عيد الفطر المبارك بعروض جديدة للأسماك منها 26 أحواض لأسماك الزينة فى معمل الأسماك و13 حوض أسماك زينة بمنطقة الجبلاية، و15حوض محنطات أحياء مائية وأسماك، و4 صوب تحضين وتربية للأسماك بلطى ونيلى، والعديد من أنواع "الكيو" لكى يستمتع زوار الحديقة.

وأضاف أياتى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن سعر تذكرة دخول حديقة الأسماك ثابت بـ5 جنيهات للمصريين، و20 للأجانب، كاشفا عن عرض تمساح نيلى فى أحواض مخصصة له بممر الجيلاية بحديقة الأسماك، وعرض بانوراما لأسماك البحر الأحمر حتى يتمتع زائر الحديقة بها، كما تم وضع خطة تفصيلية لمواجهة الزحام خلال احتفالات، والمحافظة على الحديقة، والتنسيق مع مرفقى الإسعاف والمطافئ بحى الزمالك، وزيادة عدد منافذ الدخول أمام زوار الحديقة لمنع التكدس.

وأكد مدير حديقة الأسماك، أن هناك تكليفات من قبل الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بتقديم جميع التسهيلات لزوار حديقة الأسماك خلال أيام عيد الفطر، بالإضافة إلى أن هناك عروض خاصة لسمكة "الكوى" فى الأحواض المخصصة لها بألوانها المتعددة، كما تم تأهيل جميع دورات المياه والاستراحات .

 

 

 


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