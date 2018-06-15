ضبط 39 سيارة ودراجة بخارية وتحصيل 45700 جنيه فى حملة مرورية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد أشرف مرسى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية لضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

أسفرت الحملة عن ضبط 28 سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، و11 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص، وضبط سياراتين لتجاوز خط السير، وتحرير 376 مخالفة على نموذج 125، والتصالح فى 637 مخالفة فورية، وتم تحصيل مبلغ 45700 جنيه.

قاد الحملة العقيد عبد الحميد خميس، رئيس مباحث مرور الغربية، وضباط المرور بأقسام المرور على مستوى المراكز والمدن، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.