صور.. هدايا السيسي لأبناء الشهداء فى احتفالية عيد الفطر

كتب – محمد الجالى – محمد عطية

ينشر "اليوم السابع"، صورا لهدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، لأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، خلال احتفالية عيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من أبناء الشهداء القوات المسلحة والشرطة، خلال الاحتفال بعيد الفطر وتسليم الهدايا للأطفال.

وأهدى أحد أبناء الشهداء لوحة بورتريه للرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد رسمها بنفسه، كما سلمت نجلة أحد الشهداء مصحف للرئيس.

وقال الرئيس فى كلمته: "كل سنة وأنتم طيبين جميعا، واسمحولى أن أشكركم لأنكم موجودين معانا النهاردة"، مجددا تأكيده على عدم التخلى عن أبناء وبنات شهداء ومصابى مصر.



























































































































