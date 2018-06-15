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صور.. محمد الشناوى عقدة سواريز وكافانى

الجمعة، 15 يونيو 2018 03:45 م
صور.. محمد الشناوى عقدة سواريز وكافانى محمد الشناوى يتصدى لهجمة سواريز
كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)
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تصدى محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر، لتسديدات نارية من مهاجمى منتخب أوروجواى خلال الـ15 دقيقة الأولى من عمر الشوط الثانى خلال أولى مبارياته فى الجولة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا، التى تقام على ملعب استاد إيكاترينبورج أرينا.

وتمكن حارس المنتخب المصرى من صد هدفين مؤكدين لمهاجم أوروجواى ونجم فريق برشلونة ألبرتو سواريز دياز، الذى انفرد بـ"الشناوى" مرتين، إلا أنه تصدى له وسيطر على الكرة، مما جعل النجم سواريز يندب حظه، حيث ضرب بقدمه لوحة الإعلانات فى المرة الأولى، أما بعد ضياع الهجمة الثانية والأخطر، فضرب بيده الأرض ندبًا لحظه العثر، ولتألق خصمه محمد الشناوى، كما تصدى لتسديدة نارية أخرى لمهاجم أوروجواى إدينسون كافانى.

 

صور مباراة مصر واوروجواى (1)
صور مباراة مصر واوروجواى

 

صور مباراة مصر واوروجواى (2)
صور مباراة مصر واوروجواى

 

صور مباراة مصر واوروجواى (3)
صور مباراة مصر واوروجواى

 

صور مباراة مصر واوروجواى (4)
صور مباراة مصر واوروجواى

 

صور مباراة مصر واوروجواى (5)
صور مباراة مصر واوروجواى

 

صور مباراة مصر واوروجواى (6)
صور مباراة مصر واوروجواى

 

صور مباراة مصر واوروجواى (7)
صور مباراة مصر واوروجواى

 

صور مباراة مصر واوروجواى (8)
صور مباراة مصر واوروجواى

 

صور مباراة مصر واوروجواى (9)
صور مباراة مصر واوروجواى

 

صور مباراة مصر واوروجواى (10)
صور مباراة مصر واوروجواى

 

صور مباراة مصر واوروجواى (11)
صور مباراة مصر واوروجواى

 

صور مباراة مصر واوروجواى (12)
صور مباراة مصر واوروجواى
 
 

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