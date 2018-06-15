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صور..محافظ الجيزة يتفقد حديقة الأورمان ويلتقط صورا تذكارية مع الأطفال

الجمعة، 15 يونيو 2018 09:05 ص
صور..محافظ الجيزة يتفقد حديقة الأورمان ويلتقط صورا تذكارية مع الأطفال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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تففد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، برفقة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، حديقة الأورمان، للوقوف على استعداداتها لاستقبال زواراها فى أول أيام عيد الفطر المبارك.
محافظ الجيزة يتفقد حديقة الأورمان (1)
 
 
وتجول المحافظ بالحديقة وهنئ عدد كبير من الزوار، كما التقط صورا تذكارية مع الأطفال، واستمع المحافظ لشرح مبسط من مدير حديقة الأورمان عن أقسام الحديقة ونوعية النباتات الموجودة بها.
محافظ الجيزة يتفقد حديقة الأورمان (2)
 
 
ورافق المحافظ فى جولته بالحديقة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، واللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة، والمهندس عبد الرحمن الشهاوى، السكرتير العام المساعد، ويحى فايد رئيس هيئة النظافة بالجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة والتفتيش.
 

 
محافظ الجيزة يتفقد حديقة الأورمان (4)
 

محافظ الجيزة يتفقد حديقة الأورمان (5)
 

محافظ الجيزة يتفقد حديقة الأورمان (6)
 

محافظ الجيزة يتفقد حديقة الأورمان (7)
 

محافظ الجيزة يتفقد حديقة الأورمان (8)
 
محافظ الجيزة يتفقد حديقة الأورمان (3)
 
 
 
 

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