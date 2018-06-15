video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 05:51 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. شوارع مصر خالية بالتزامن مع مباراة مصر وأوروجواى

الجمعة، 15 يونيو 2018 03:50 م
صور.. شوارع مصر خالية بالتزامن مع مباراة مصر وأوروجواى شوارع مصر خالية بالتزامن مع مباراة مصر وأورجواى
كتبت سالي حسام - تصوير حسن محمد و محمود فخرى
إضافة تعليق

اختفت الحركة من شوارع مصر فى أول أيام العيد، بالتزامن مع مباراة مصر وأوروجواى فى أول مباراة لمنتخب الفراعنة فى مونديال روسيا 2018.

 

ورصدت كاميرا اليوم السابع حالة الهدوء التى خيمت على الشوارع فى القاهرة، بينما كان الإشغال الأكبر فى المقاهى وأمام شاشات التلفزيون التى تعرض المباراة الأولى للمنتخب الوطنى الذى يلعب فى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى من مونديال 1990 قبل 28 عاما.

 

بينما فضل البعض مشاهدة المباراة فى المنازل هربا من حرارة الجو المرتفعة.

شوارع مصر
شوارع مصر

 

شوارع مصر خالية
شوارع مصر خالية

 

شوارع مصر
شوارع مصر

 

شوارع مصر خالية بالتزامن مع مباراة مصر وأورجواى
شوارع مصر خالية بالتزامن مع مباراة مصر وأورجواى

 

شوارع مصر
شوارع مصر

 

شوارع مصر
شوارع مصر

 

شوارع مصر
شوارع مصر

 

شوارع مصر
شوارع مصر

 

شوارع مصر
شوارع مصر

 

 

IMG_6183
 

 

IMG_6187
 

 

IMG_6194
 

 

IMG_6207
 

 

IMG_6215
 

 

IMG_6220
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر تتفوق فى المجهود البدنى على أوروجواى بالشوط الأول

صور.. مئات المواطنين يتابعون مباراة مصر وأوروجواى بالوادى الجديد

فيديو.. الشناوى ينقذ مرمى مصر من لدغة سواريز

مصر وأوروجواى يتعادلان سلبيا بعد مرور 60 دقيقة

مصر

أوروجواي

كأس العالم

اخبار مصر

اخر الاخبار

مونديال روسيا 2018

أول أيام العيد

عيد الفطر




لا تفوتك
الشناوى يهزم الحضرى ووردة يفوز بلقب بديل صلاح فى تشكيلة الفراعنة بالمونديال

الشناوى يهزم الحضرى ووردة يفوز بلقب بديل صلاح فى تشكيلة الفراعنة بالمونديال

صور.. الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما

صور.. الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما

صور.. السيسى يشارك أبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر.. الرئيس يجدد العهد: لا يمكن أن ننسى أو نتخلى عن أبناء وبنات الشهداء.. ويؤكد: الأبطال قدموا أرواحهم عشان إحنا نعيش ووجودنا مع بعض رسالة لكل المصريين

صور.. السيسى يشارك أبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر.. الرئيس يجدد العهد: لا يمكن أن ننسى أو نتخلى عن أبناء وبنات الشهداء.. ويؤكد: الأبطال قدموا أرواحهم عشان إحنا نعيش ووجودنا مع بعض رسالة لكل المصريين

صور.. بيوت الله عامرة بعباده.. ملايين المسلمين يحتفلون بعيد الفطر.. 90 ألف شخص يؤدى الصلاة فى المسجد الأقصى..التكبيرات تملئ أرجاء الحرم المكى والمسجد النبوى..و"الجلباب" و"العيدية" و"الكعك" أبرز مظاهر الاحتفالات

صور.. بيوت الله عامرة بعباده.. ملايين المسلمين يحتفلون بعيد الفطر.. 90 ألف شخص يؤدى الصلاة فى المسجد الأقصى..التكبيرات تملئ أرجاء الحرم المكى والمسجد النبوى..و"الجلباب" و"العيدية" و"الكعك" أبرز مظاهر الاحتفالات

الداخلية تغلق 49 صفحة بـ"فيس بوك" وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة

الداخلية تغلق 49 صفحة بـ"فيس بوك" وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة

لمريض السكر فى العيد.. تناول الكحك والبسكويت على سبيل التذوق

لمريض السكر فى العيد.. تناول الكحك والبسكويت على سبيل التذوق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة