صور.. شوارع مصر خالية بالتزامن مع مباراة مصر وأوروجواى

كتبت سالي حسام - تصوير حسن محمد و محمود فخرى

اختفت الحركة من شوارع مصر فى أول أيام العيد، بالتزامن مع مباراة مصر وأوروجواى فى أول مباراة لمنتخب الفراعنة فى مونديال روسيا 2018.

ورصدت كاميرا اليوم السابع حالة الهدوء التى خيمت على الشوارع فى القاهرة، بينما كان الإشغال الأكبر فى المقاهى وأمام شاشات التلفزيون التى تعرض المباراة الأولى للمنتخب الوطنى الذى يلعب فى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى من مونديال 1990 قبل 28 عاما.

بينما فضل البعض مشاهدة المباراة فى المنازل هربا من حرارة الجو المرتفعة.



شوارع مصر



شوارع مصر خالية



شوارع مصر



شوارع مصر خالية بالتزامن مع مباراة مصر وأورجواى



شوارع مصر



شوارع مصر



شوارع مصر



شوارع مصر



شوارع مصر























