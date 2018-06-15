صور.. توافد الزائرين على حديقة الفسطاط للاحتفال بعيد الفطر المبارك

كتب محمود راغب - تصوير محمد الحصرى

شهدت حديقة الفسطاط توافد أعداد كبيرة من المواطنين على الحديقة منذ الصباح ، للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين الزائرين .

وشهدت الحديقة توافد العائلات منذ الصباح مصطحبين أطفالهم، للاستمتاع بالألعاب الترفيهية التى خصصتها الحديقة، فيما شهد محيطها تواجد أمنى لقوات الشرطة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

وكانت حدائق محافظة القاهرة أكدت جاهزيتها لاستقبال المواطنين فى عيد الفطر المبارك، حيث تم رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات، ومراجعة الإنارة بها، ورفع كفاءة النظافة بها والإهتمام بالمسطحات الخضرء وقص الأشجار.