video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 01:28 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. توافد الزائرين على حديقة الفسطاط للاحتفال بعيد الفطر المبارك

الجمعة، 15 يونيو 2018 11:15 ص
صور.. توافد الزائرين على حديقة الفسطاط للاحتفال بعيد الفطر المبارك احتفالات العيد بحديقة الفسطاط
كتب محمود راغب - تصوير محمد الحصرى
إضافة تعليق
شهدت حديقة الفسطاط توافد أعداد كبيرة من المواطنين على الحديقة منذ الصباح ، للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين الزائرين .
 
وشهدت الحديقة توافد العائلات منذ الصباح مصطحبين أطفالهم، للاستمتاع بالألعاب الترفيهية التى خصصتها الحديقة، فيما شهد محيطها تواجد أمنى لقوات الشرطة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك. 
 
وكانت حدائق محافظة القاهرة أكدت جاهزيتها لاستقبال المواطنين فى عيد الفطر المبارك، حيث تم رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات، ومراجعة الإنارة بها، ورفع كفاءة النظافة بها والإهتمام بالمسطحات الخضرء وقص الأشجار.
 
 
صور حديقة الفسطاط (1)

صور حديقة الفسطاط (2)
 

صور حديقة الفسطاط (3)
 

صور حديقة الفسطاط (4)
 

صور حديقة الفسطاط (5)
 

صور حديقة الفسطاط (6)
 

صور حديقة الفسطاط (7)

صور حديقة الفسطاط (8)
 

صور حديقة الفسطاط (9)
 

صور حديقة الفسطاط (10)
 

صور حديقة الفسطاط (11)

صور حديقة الفسطاط (12)
 

صور حديقة الفسطاط (13)
 

صور حديقة الفسطاط (14)

صور حديقة الفسطاط (15)
 

صور حديقة الفسطاط (16)
 

صور حديقة الفسطاط (17)
 

صور حديقة الفسطاط (18)
 

صور حديقة الفسطاط (19)
 

صور حديقة الفسطاط (20)
 

صور حديقة الفسطاط (21)
 

صور حديقة الفسطاط (22)
 

صور حديقة الفسطاط (23)
 

صور حديقة الفسطاط (24)
 

صور حديقة الفسطاط (25)
 

صور حديقة الفسطاط (26)
 

صور حديقة الفسطاط (27)
 

صور حديقة الفسطاط (28)
 

صور حديقة الفسطاط (29)
 

صور حديقة الفسطاط (30)

صور حديقة الفسطاط (31)
 

صور حديقة الفسطاط (32)
 

صور حديقة الفسطاط (33)
 

صور حديقة الفسطاط (34)
 

صور حديقة الفسطاط (35)

صور حديقة الفسطاط (36)

صور حديقة الفسطاط (37)
 

صور حديقة الفسطاط (38)

صور حديقة الفسطاط (39)
 

صور حديقة الفسطاط (40)
 
صور حديقة الفسطاط (41)
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 42 درجة

عيد الفطر

حديقه الفسطاط

الفسطاط

العيد




لا تفوتك
حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة