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صور.. بدء محاكمة مخرج أسترالى فى كمبوديا بتهمة التجسس

الجمعة، 15 يونيو 2018 06:40 ص
صور.. بدء محاكمة مخرج أسترالى فى كمبوديا بتهمة التجسس محاكمة مخرج أسترالى فى كمبوديا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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بدأت السلطات الكمبودية محاكمة مخرج الأفلام الأسترالى "جيمس ريكيتسون" فى العاصمة بنوم بنه، بتهمة التجسس، وذكرت صحيفة "ذا سيدنى مورنينج هيرالد" الأسترالية أن الصور المنشورة فى موقع "فريش نيوز" الإلكترونى المقرب من الحزب الحاكم فى كمبوديا، تظهر ريكيتسون "68 عاما" وهو مقيد اليدين وتقوم الشرطة باستجوابه.

وأبرزت وكالة رويترز صورا تظهر ريكيتسون وهو داخل سيارة الشرطة فى طريقة للمحاكمة وقالت كمبوديا أن "ريكيتسون" كان يقوم بجمع معلومات من دون الحصول على إذن رسمى وأن السلطات بصدد اتخاذ إجراء قضائى ضده.

وذكرت متحدثة باسم وزارة الشئون الخارجية الأسترالية، أن الوزارة على علم بأنباء اعتقال مواطن أسترالى فى كمبوديا وتسعى للاتصال به وتوفير المساعدة القانونية.

يذكر أن ريكيتسون درس فى مدرسة السينما والتليفزيون الأسترالية، وحصل على العديد من الجوائز عن أفلام طويلة ووثائقية، وقام بحملة فى كمبوديا لإطلاق سراح الأطفال من دور الأيتام.

المخرج الاسترالى داخل سيارة الشرطة
المخرج الاسترالى داخل سيارة الشرطة

 

المخرج الاسترالى
المخرج الاسترالى

 

محاكمة مخرج استرالى فى كمبوديا
محاكمة مخرج استرالى فى كمبوديا

 


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